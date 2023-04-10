Ночью в Самарской области загорелся торговый павильон в пос. Суходол

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В понедельник, 10 апреля, примерно в 0:48, начася пожар на ул. Школьной, 1 в пос. Суходол Сергиевского района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.