На 18 км Московского шоссе в Самаре сгорели гаражи

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 9 апреля, в 5:09, в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании гаражей на 18-м километре Московское шоссе, 20 в Кировском районе, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России пор Самарской области.