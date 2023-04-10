Житель Самарской области задушил и закопал пришедшего в баню приятеля

В Самарской области 67-летнего жителя Волжского района задержали по подозрению в убийстве. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
7 апреля в полицию обратилась женщина с заявлением о пропаже 67-летнего отца. Мужчина жил на дебаркадере в районе с. Рождествено.
Правоохранители выяснили, что накануне, 6 апреля, пропавший ходил в баню к приятелю. Это приятель утверждал, что мужчина помылся и уехал к себе. Однако в 300 м от его дома на заброшенном участке на ул. Островского полицейские обнаружили свежезасыпанную яму и велосипед — в кустах. В яме было тело пропавшего.
Как сообщает региональное СУ СК, приятель, который попал под подозрение, признался, что он поссорился с другом и задушил его, а тело потом отвез на заброшенный участок и закопал.
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Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
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