Ночью в Новокуйбышевске произошел пожар повышенной сложности

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В воскресенье, 9 апреля, примерно в 23:21, начался пожар на ул. Киевской, 7 в Новокуйбышевске. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.