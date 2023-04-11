ХК ЦСК ВВС сыграл вничью с ХК "Динамо — Алтай"

В понедельник, 10 апреля, завершилась домашняя встреча ХК ЦСК ВВС и ХК "Динамо — Алтай". Она прошла в рамках финала Кубка Федерации — 2023.
Счёт в серии 1:1, шайбы в этом матче реализовали Павел Зубчинский и Станислав Рангаев.
Следующие игры "Летчики" проведут на арене соперника в Барнауле. Исход серии в онлайн формате можно будет посмотреть 14 и 15 апреля.
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!