У пассажира микроавтобуса в Самарской области изъяли 200 гр наркотика

В Самарской области арестован житель Курской области, который вез из Москвы в Оренбургскую область наркотики.

В конце марта текущего года на 981 км автодороги М-5 "Урал" в Ставропольском районе сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен микроавтобус. За рулем находился 52-летний житель Оренбургской области, а также в машине было двое пассажиров - 38-летний мужчина и 30 летняя женщина, жители Курской области.

Пассажиры заметно занервничали при виде полицейских, в связи с чем было принято решение о проведении личного досмотра и досмотра транспортного средства. В присутствии понятых на переднем пассажирском сидении полицейские обнаружили и изъяли синий рюкзак со свертком, обмотанным полиэтиленовой пленкой, внутри которого находилось вещество белого цвета. Исследование показало, что вещество является наркотическим средством метадон, массой почти 200 граммов.

В ходе опроса мужчина-пассажир пояснил, что приобрел наркотические средства в Московской области для реализации на территории Оренбурга путем тайников-закладок.

В настоящее время Следственным отделом ОМВД России по Ставропольскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

По ходатайству органа следствия, судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.