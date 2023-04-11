"Росгосстрах": женщины чаще теряют ключи от квартиры и меняют замки на входной двери

Специалисты "Росгосстраха" проанализировали статистику обращений в компанию по договорам страхования имущественных рисков за прошлый год и выяснили, что женщины обращались за страховыми выплатами в 2,2 раза чаще мужчин — на представительниц слабого пола приходится порядка 65% поданных в компанию заявлений.

В то же время средняя выплата по заявлениям, поданным по страховым случаям в "Росгосстрах" мужчинами, превысила 98 тыс. рублей и оказалась на 35% выше, чем выплаты у женщин. Как предположили эксперты компании, при заключении договора мужчины реалистичнее подходят к оценке возможных убытков и дороже оценивают жилье, так как обладают большей информацией, касающейся стоимости стройматериалов.

О страховом случае по имущественным рискам чаще заявляли женщины из Москвы и Подмосковья — на столичный регион пришлось почти 10% поданных в компанию заявлений. Далее идут Вологодская область, республики Татарстан и Башкортостан, Нижегородская, Пензенская, Владимирская Ивановская и Рязанская области. У мужчин больше всего заявлений в компанию подали страхователи из Республики Татарстан; 5% заявлений пришлись на страхователей из столичного региона, далее идут республики Башкортостан и Чувашия, затем — Вологодская, Нижегородская и Пензенская области.

Если говорить о характере страховых случаев и реализованных рисках, то в подавляющем большинстве они стандартные вне зависимости от принадлежности дома — залив, подтопление, стихийные бедствия, пожар, кража и т. п. В то же время при шести зарегистрированных наездах транспортных средств на строения в пяти случаях пострадали как раз таки дома женщин. К "женским" можно отнести еще один риск: связан он с потерей ключей и заменой замков — порядка 70% поступивших в компанию подобных заявлений было от представительниц слабого пола.

"Помощь таких специалистов, как слесарь, сантехник и электрик включена в сервисные программы "Росгосстраха" по страхованию имущественных рисков граждан. Два года назад компания значительно расширила для страхователей жилья перечень самих услуг. И как показала практика, наши клиенты удовлетворены таким "бонусом" к договору, — говорит начальник Управления выплат по страхованию имущества ПАО СК "Росгосстрах" Юлия Серова. — Чаще всего страхователи вызывали слесарей — на них пришлось порядка половины всех обращений. К слову, замена замка также входит в перечень слесарных работ. На втором месте по популярности услуги электриков, на третьем — сантехников. Немаловажно и то, что воспользоваться помощью специалистов клиенты компании могут и без наступления страхового случая. Также наши страхователи обращались за юридической поддержкой, многие воспользовались помощью клининговой компании для уборки жилья после наступления страхового случая. Замечу, что при заключении страхового договора наши агенты всегда информируют своих клиентов о таком важном преимуществе, как сервисная составляющая в договоре. Это безусловно повышает качество наших продуктов для клиентов и их актуальность — например, в премиальных пакетах владельцем застрахованного в "Росгосстрахе" жилья доступны услуги телемедицины".

Страхование имущества — это исторический для компании вид, с которого более века назад начинался советский Госстрах. Все эти годы компания совершенствовала продукты страховой защиты недвижимости жителей села и горожан и по сей день остается лидером в этой сфере. Обнародованная недавно статистика Банка России по результатам работы страховой отрасли в 2022 году свидетельствует, что "Росгосстрах" в очередной раз подтвердил свое безоговорочное лидерство на рынке страхования строений граждан. Сборы компании в этом сегменте превысили 10,6 млрд рублей, что в два с лишним раза больше, чем у ближайшего конкурента.

В прошлом году в каждый рабочий день "Росгосстрах" выплачивал своим клиентам порядка 7,7 млн по страховым случаям с жильем.