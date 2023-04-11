На пожаре в Чапаевске погиб мужчина

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В понедельник, 10 апреля, примерно в 20:32, начался пожар на ул. Кирова, 168 в Чапаевске. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.