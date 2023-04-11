76-летняя женщина пострадала на пожаре в Самаре

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Во вторник, 11 апреля, в 2:48, загорелся частный дом на ул. Карачаевской, 8 в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.