Молодая самарчанка попалась на схему "ваш родственник попал в беду"

В Самаре возбудили уголовное дело из-за мошенничества, жертвой которого стала 25-летняя местная жительница.

Неизвестный позвонил женщине поздно ночью и сказал, что ее отец совершил преступление и нужно перевести все имеющиеся деньги на продиктованный счет. Потерпевшая растерялась и отправила мошеннику 15 тыс. рублей. После этого разговор оборвался, самарчанка позвонила отцу, узнала, что все в порядке, и пошла в полицию.