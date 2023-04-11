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Страхование Финансы

Телемедицина ВСК — "Выбор № 1" в сфере охраны здоровья человека

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК признан лауреатом ежегодной Национальной премии в сфере охраны здоровья человека "Выбор № 1" в номинации "Проект года, телемедицина".

Шорт-лист победителей определялся с 16 по 29 января при помощи голосования Экспертного Совета, в который вошли более 70 руководителей и главных врачей медицинских клиник, известных журналистов, общественных деятелей и государственных чиновников. Итоговый список лауреатов выбирался путем публикации анкеты в общенациональных изданиях и соцмедиа.

Страховой Дом ВСК вошел в число победителей благодаря активному развитию удаленного доступа к медицинским услугам. В частности, в июле 2022 года компания запустила "Цифровую клинику", которая сегодня доступна в мобильном приложении "ВСК Страхование".

С ее помощью клиенты получают полное медицинское сопровождение — помощь с подбором врача для очной или дистанционной консультации, план диагностических обследований, возможность вызвать врача на дом, открыть больничный, а также закрыть его уже без визита в клинику. Онлайн-поддержка пациента осуществляется круглосуточно, а время с момента первичного обращения клиента до начала лечения сокращается в два раза. Партнерами "Цифровой клиники" являются 9 тыс. медицинских центров и 2 тыс. сетевых лабораторий по всей России.

"В программу стратегического развития ВСК заложены принципы улучшения сервиса компании на благо клиентов. И сегодня мы видим среди них рост востребованности телемедицины. "Цифровая клиника" как раз создана, чтобы сделать путь пациента к выздоровлению максимально быстрым и эффективным. С момента запуска проекта мы провели более 25 тысяч консультаций, и показатель CSAT (индекс удовлетворенности клиентов) сервиса составил 4,9 балла из 5 возможных. Это отличные показатели, которые подтверждены полученной нами премией "Выбор № 1". Наши услуги отмечены профессионалами из медицинской отрасли, что дает ВСК дополнительный стимул развиваться дальше", — заявил Олег Витько, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию Страхового Дома ВСК.

"Выбор № 1" — ежегодная Национальная премия в сфере охраны здоровья человека. Ее главная цель — привлечение внимания к персонам, компаниям, брендам, оказывающим заметное влияние на стимулирование и продвижение здоровой среды. Она способствует популяризации и воспитанию культуры здорового образа жизни, а также достижению единства и взаимопонимания между обществом, бизнесом и властью в целях сохранения и укрепления здоровья населения.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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