Страховой Дом ВСК признан лауреатом ежегодной Национальной премии в сфере охраны здоровья человека "Выбор № 1" в номинации "Проект года, телемедицина".
Шорт-лист победителей определялся с 16 по 29 января при помощи голосования Экспертного Совета, в который вошли более 70 руководителей и главных врачей медицинских клиник, известных журналистов, общественных деятелей и государственных чиновников. Итоговый список лауреатов выбирался путем публикации анкеты в общенациональных изданиях и соцмедиа.
Страховой Дом ВСК вошел в число победителей благодаря активному развитию удаленного доступа к медицинским услугам. В частности, в июле 2022 года компания запустила "Цифровую клинику", которая сегодня доступна в мобильном приложении "ВСК Страхование".
С ее помощью клиенты получают полное медицинское сопровождение — помощь с подбором врача для очной или дистанционной консультации, план диагностических обследований, возможность вызвать врача на дом, открыть больничный, а также закрыть его уже без визита в клинику. Онлайн-поддержка пациента осуществляется круглосуточно, а время с момента первичного обращения клиента до начала лечения сокращается в два раза. Партнерами "Цифровой клиники" являются 9 тыс. медицинских центров и 2 тыс. сетевых лабораторий по всей России.
"В программу стратегического развития ВСК заложены принципы улучшения сервиса компании на благо клиентов. И сегодня мы видим среди них рост востребованности телемедицины. "Цифровая клиника" как раз создана, чтобы сделать путь пациента к выздоровлению максимально быстрым и эффективным. С момента запуска проекта мы провели более 25 тысяч консультаций, и показатель CSAT (индекс удовлетворенности клиентов) сервиса составил 4,9 балла из 5 возможных. Это отличные показатели, которые подтверждены полученной нами премией "Выбор № 1". Наши услуги отмечены профессионалами из медицинской отрасли, что дает ВСК дополнительный стимул развиваться дальше", — заявил Олег Витько, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию Страхового Дома ВСК.
"Выбор № 1" — ежегодная Национальная премия в сфере охраны здоровья человека. Ее главная цель — привлечение внимания к персонам, компаниям, брендам, оказывающим заметное влияние на стимулирование и продвижение здоровой среды. Она способствует популяризации и воспитанию культуры здорового образа жизни, а также достижению единства и взаимопонимания между обществом, бизнесом и властью в целях сохранения и укрепления здоровья населения.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.