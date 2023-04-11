На вывоз мусора из Федоровки и с Копылово потратят более 5 млн рублей

На вывоз мусора из Федоровки и с Копылово город потратит более 5 млн руб., сообщает в своем Telegram-канале глава Тольятти Николай Ренц.

Он напомнил: вопрос ликвидации стихийных мест накопления отходов в Федоровке и на полуострове Копылово, рядом с дачами, встает каждую весну. "Далеко не все СНТ, к сожалению, проявили сознательность — многие до сих пор не заключили договоры на вывоз ТКО с региональным оператором. В результате мусор с тех же самых дач копится прямо на обочине дороги. Картина получается нелицеприятная. Поэтому мы приняли решение включить все три проблемные точки в постоянный график вывоза ТКО с общественных территорий города. Это, безусловно, повлечет дополнительные расходы местного бюджета в размере более 5 млн рублей. Но, тем не менее, муниципалитет берет на себя эти обязательства. И уже сегодня мы приступили к работе на ул. Кооперативной", — отметил глава города.



В 2023 г. в Тольятти ликвидируют также 22 несанкционированные свалки объемом порядка 17,5 тыс. м3.