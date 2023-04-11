На вывоз мусора из Федоровки и с Копылово потратят более 5 млн рублей

На вывоз мусора из Федоровки и с Копылово город потратит более 5 млн руб., сообщает в своем Telegram-канале глава Тольятти Николай Ренц.
Он напомнил: вопрос ликвидации стихийных мест накопления отходов в Федоровке и на полуострове Копылово, рядом с дачами, встает каждую весну. "Далеко не все СНТ, к сожалению, проявили сознательность — многие до сих пор не заключили договоры на вывоз ТКО с региональным оператором. В результате мусор с тех же самых дач копится прямо на обочине дороги. Картина получается нелицеприятная. Поэтому мы приняли решение включить все три проблемные точки в постоянный график вывоза ТКО с общественных территорий города. Это, безусловно, повлечет дополнительные расходы местного бюджета в размере более 5 млн рублей. Но, тем не менее, муниципалитет берет на себя эти обязательства. И уже сегодня мы приступили к работе на ул. Кооперативной", — отметил глава города.
В 2023 г. в Тольятти ликвидируют также 22 несанкционированные свалки объемом порядка 17,5 тыс. м3.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!