При тушении пожара на ул. Советской в Самаре эвакуировали восемь человек

Во вторник, 11 апреля, примерно в 3:59, начался пожар в доме № 119 на ул. Советской в Кировском районе Самары. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Горели вещи в квартире и перекрытия на площади 5 кв. м. 14 человек ликвидировали пожар в 4:50.

Из здания эвакуировали восемь человек, пострадавших нет. Причину пожара устанавливают.