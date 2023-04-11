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Государство и Бизнес Экономическая политика

Самарская область представила практики работы с предпринимателями на федеральном форуме "Мой бизнес"

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Представители региональных институтов развития бизнеса приняли участие в 3-м Всероссийском форуме инфраструктуры поддержки предпринимательства "Мой бизнес", который прошел 6–7 апреля в Подмосковье.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

На площадке форума участники со всей страны обсудили итоги реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", региональные практики в сфере поддержки МСП и итоги работы центров "Мой бизнес", а также наметили векторы дальнейшего развития работы с малым и средним бизнесом.

В Самарской области работает 11 центров "Мой бизнес": это региональный дом предпринимателя в Самаре и еще 10 площадок в каждом городском округе. За развитие сети центров и постоянное обновление инструментов поддержки на уровне региона отвечает минэкономразвития и министр Дмитрий Богданов.

"Вся наша команда областного Правительства во главе с Губернатором Дмитрием Азаровым работает над созданием лучших условий для ведения бизнеса в регионе. В этом нам помогают и сами предприниматели, с которыми мы находимся в постоянном контакте. Мы рассматриваем предложения бизнес-сообщества, совместно внедряем те или иные решения, выносим их на рассмотрение федеральных коллег. Это постоянная партнерская работа власти и бизнеса дает хорошие результаты", — рассказал Дмитрий Богданов.

В первый день форума специалисты работали в формате панельных сессий на 12 дискуссионных площадках. На секции, посвящённой перезагрузке программы "Мама — предприниматель", участники из Самарской области представили практику реализации этой программы в нашем регионе.

"Мы предложили включить в новую программу, которая теперь будет реализовываться под эгидой Минэкономразвития РФ, те наработки, которые есть в регионе, — отметила руководитель департамента развития предпринимательства областного минэкономразвития Лариса Названова. — В частности, реализовать федеральный финал конкурса, в котором примут участие победительницы из всех регионов. Наши предложения приняли: по условиям обновленной программы с мая по сентябрь во всех регионах пройдут региональные этапы программы "Мама — предприниматель", и в Самарской области тоже, а в конце года состоится федеральный финал".

Все регионы-участники форума представили свои практики лучших мероприятий и инструментов поддержки бизнеса. Самарская область была представлена в номинации "Лучшие внутренние коммуникации". Напомним, в декабре 2022 года регион принял первый Медиафорум, в котором приняли участие специалисты по информационной работе всех центров "Мой бизнес" страны. На площадке события пресс-секретари обменялись своими идеями по информированию предпринимателей о мерах поддержки, прошли обучение по созданию текстов и ведению социальных сетей.

На пленарной сессии форума, в которой принял участие министр экономического развития РФ Максим Решетников, важной темой для обсуждения стало завершение срока реализации нацпроекта в сфере малого и среднего бизнеса через год. Однако даже после 2024 года система господдержки бизнеса останется неизменным приоритетом Правительства РФ, а лучшие практики поддержки предпринимателей продолжат реализовывать.

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