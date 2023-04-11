Экс-сотрудницу почты из Самарской области будут судить за присвоение денег пенсионеров

Прокуратура Шигонского района Самарской области утвердила обвинительное заключение бывшей начальнице почтового отделения.

Женщину обвиняют в растрате и служебном подлоге. Дело возбудили после проверки надзорного ведомства.

Ранее 61-летнему бывшему военнослужащему из с. Климовка перерасчитали пенсию и начислили 170 тыс. рублей. В декабре 2022 г. деньги перевели почте для выдачи получателю. Однако, по версии следствия, начальница почтового отделения сфальсифицировала подпись пенсионера в ведомости о вручении и оставила деньги себе.

Во время расследования обнаружилось, что обвиняемая могла присвоить деньги еще одного пенсионера.

Сейчас женщину уже уволили, она возместила ущерб. Уголовное дело направили в суд.