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Общество

В Самаре определился подрядчик на отлов бродячих собак

САМАРА. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент городского хозяйства и экологии выбрал подрядчика, который займется отловом безнадзорных животных.

На торги заявились два участника, победителем стало ООО "Добрые люди", предложившее услуги по максимальной цене контракта. Напомним, она составила 11,69 млн рублей.

Это не первые торги по отлову, которые выигрывает компания "Добрые люди" - в конце 2021 года ООО уже становилось победителем конкурса.

Однако в начале 2022 г. стало известно, что с 1 апреля отловом и содержанием бездомных собак в Самаре займется компания "ФлагманВет". Социально ориентированное НКО должно было получить не только госконтракт, но и инфраструктуру прежнего подрядчика мэрии города — ООО "Добрые люди". Также отмечалось, что деятельность компании "Добрые люди" привела к тому, что бродячие стаи не только не исчезли с улиц, но и стали более многочисленными. По инициативе Александра Хинштейна в отношении недобросовестного подрядчика был проведен ряд прокурорских проверок, результатом которых стало предписание в адрес главы города Елены Лапушкиной и, как итог, - решение о смене подрядчика.

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