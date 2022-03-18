Отловом бродячих животных в Самаре займется "ФлагманВет"

С 1 апреля отловом и содержанием бездомных собак в Самаре займётся компания "ФлагманВет", сообщается на сайте депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна. Социально-ориентированное НКО получит не только госконтракт, но и инфраструктуру прежнего подрядчика мэрии города — ООО "Добрые люди".
Напомним, деятельность предыдущего подрядчика привела к тому, что бродячие стаи не только не исчезли с улиц, но и стали более многочисленными. Дело в том, что "Добрые люди" выпускают отловленных животных в естественную среду стаями, и они держатся вместе. По инициативе Александра Хинштейна в отношении недобросовестного подрядчика был проведен ряд прокурорских проверок, результатом которых стало предписание в адрес главы города Елены Лапушкиной и, как итог — решение о смене подрядчика.
В настоящее время достигнута договоренность о том, что компания "Добрые люди" продает инфраструктуру для содержания животных "ФлагманВету" и передает контракт по отлову животных. Власти выделяют новому подрядчику субсидию в 5 млн руб., которая покроет половину затрат на приобретение баз; еще 5 млн руб. НКО будет предоставлено в качестве рассрочки от "Добрых людей" под личное поручительство Александра Хинштейна.
Также в ходе встречи парламентария с представителями "ФлагманВет" и мэрии Самары рассмотрели вопрос создания в Самаре масштабного центра по содержанию и реабилитации животных. Сегодня у "ФлагманВет" уже есть один действующий — в с. Лопатино Волжского района, в котором проживают 150 бездомных собак. Центр был обустроен по инициативе, а также силами и средствами ветеринарной клиники. Впрочем, строительство вольеров — лишь временная мера. Стратегические планы — построить крупный ветеринарный центр полного цикла с рекреационной зоной. В таком центре животные могли бы проходить лечение, психологическую реабилитацию, а неравнодушные люди — проводить с ними время.
Для возведения ветцентра полного цикла на 5 тыс. кв м. нужны средства, а также дополнительный участок земли (4 га). На имеющемся (в с. Лопатино, где сейчас располагаются вольеры) строить невозможно. По предварительным подсчетам, обустройство такого центра обойдется в 200 млн рублей.
Александр Хинштейн анонсировал, что ему удалось найти потенциального инвестора, готового поддержать "ФлагманВет" в разворачивании ветеринарного реабилитационного центра полного цикла. Строительство планируется реализовать в рамках государственно-частного партнерства. Самара станет пилотным регионом в стране по воплощению подобного проекта.
17 марта в ходе встречи с губернатором Дмитрием Азаровым депутат заручился поддержкой главы региона в решении этого вопроса. Теперь необходимо подобрать площадку, соответствующую необходимым требованиям и параметрам.
Последние комментарии
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа