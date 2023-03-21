В Самаре вновь ищут подрядчика на отлов бродячих собак

Департамент городского хозяйства и экологии объявил очередные торги, связанные с отловом безнадзорных животных. Начальная цена контракта — 11,69 млн рублей.

Победителя торгов определят после 10 апреля. Срок действия контракта истекает 31 декабря 2023 года.

Напомним, в октябре 2022 г. городские власти уже выбрали подрядчика. На торги заявился один участник — Самарский региональный благотворительный общественный фонд "Приют для бродячих собак "Хати". Он должен был заниматься отловом бродячих псов в течение 2022–2023 года.

В середине февраля 2023 г. в самарской гордуме подвели итоги реализации программы, направленной на регулирование численности безнадзорных животных. Руководитель департамента городского хозяйства и экологии Самары Олег Ивахин заявил, что в 2023 г. запланирован отлов 4053 собак, а по итогам 2022 г. было отловлено 4217 особей. По словам чиновника, статистика продемонстрировала снижение численности уличных животных.