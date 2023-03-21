В Самаре вновь ищут подрядчика на отлов бродячих собак

Департамент городского хозяйства и экологии объявил очередные торги, связанные с отловом безнадзорных животных. Начальная цена контракта — 11,69 млн рублей.
Победителя торгов определят после 10 апреля. Срок действия контракта истекает 31 декабря 2023 года.
Напомним, в октябре 2022 г. городские власти уже выбрали подрядчика. На торги заявился один участник — Самарский региональный благотворительный общественный фонд "Приют для бродячих собак "Хати". Он должен был заниматься отловом бродячих псов в течение 2022–2023 года.
В середине февраля 2023 г. в самарской гордуме подвели итоги реализации программы, направленной на регулирование численности безнадзорных животных. Руководитель департамента городского хозяйства и экологии Самары Олег Ивахин заявил, что в 2023 г. запланирован отлов 4053 собак, а по итогам 2022 г. было отловлено 4217 особей. По словам чиновника, статистика продемонстрировала снижение численности уличных животных.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!