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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре снова выбрали подрядчика на отлов бездомных животных

САМАРА. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент городского хозяйства и экологии определился с подрядчиком, который будет оказывать услуги по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (собаками) на территории Самары.

Начальная цена контракта составляла 17,93 млн рублей. На торги заявился всего один участник — Самарский региональный благотворительный общественный фонд "Приют для бродячих собак "Хати". Заявку признали соответствующей требованиям. Подрядчику предстоит заниматься отловом бродячих псов в течение 2022–2023 гг.

Для каждого животного без владельца определяется индивидуальный объём необходимых услуг, исходя из состояния животного без владельца и требований законодательства РФ при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.

Стоимость услуг за каждое животное "под ключ" определено в 15,1 тыс. рублей. В перечень работ входит отлов, транспортировка, осмотр ветеринаром, обработка от паразитов, чипирование, учет, регистрация, кастрация (стерилизация) и другие мероприятия.

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