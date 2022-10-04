В Самаре снова выбрали подрядчика на отлов бездомных животных

Департамент городского хозяйства и экологии определился с подрядчиком, который будет оказывать услуги по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (собаками) на территории Самары.
Начальная цена контракта составляла 17,93 млн рублей. На торги заявился всего один участник — Самарский региональный благотворительный общественный фонд "Приют для бродячих собак "Хати". Заявку признали соответствующей требованиям. Подрядчику предстоит заниматься отловом бродячих псов в течение 2022–2023 гг.
Для каждого животного без владельца определяется индивидуальный объём необходимых услуг, исходя из состояния животного без владельца и требований законодательства РФ при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.
Стоимость услуг за каждое животное "под ключ" определено в 15,1 тыс. рублей. В перечень работ входит отлов, транспортировка, осмотр ветеринаром, обработка от паразитов, чипирование, учет, регистрация, кастрация (стерилизация) и другие мероприятия.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа