16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Страхование имущества: как каждый может защитить себя финансово Ольга Сорокина: современная операционная модель и новые профессии станут драйверами развития страховой отрасли Самарская область стала флагманом развития агрострахования в Поволжье Фестиваль IRONSTAR при поддержке ВСК возвращается в Москву "Росгосстрах" усовершенствовал продукты страхования для опытных автомобилистов

Страхование Финансы

Kia обошла Hyundai: в России сменился лидер по угонам

САМАРА. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 187
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

По данным Страхового Дома ВСК, по результатам первых трех месяцев 2023 года самыми угоняемыми на российских дорогах машинами стали автомобили марки Kia.

Транспортные средства корейского концерна подвергались кражам в 43% случаев. При этом самыми популярными у автоугонщиков были новые флагманские модели K5. Первую строчку антирейтинга Kia отобрала у другого корейского производителя — компании Hyundai, которая лидировала в списке на протяжении двух последних лет. При этом общее количество краж в первые три месяца 2023 года составило на 20% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.

Автомобили Hyundai отстали от своего прямого конкурента: их доля среди всех угнанных машин составила 14%. Особенно желанными у воров оказались модели Santa Fe. Третью строчку среди похищенных авто заняла японская марка Mitsubishi (14%) и ее самый известный городской кроссовер Outlander.

Наиболее часто угоны происходят в Москве и Московской области (57%), что обусловлено общим количеством транспортных средств. На втором месте по этому показателю — Санкт-Петербург и Ленинградская область (14%). На третьем неожиданно оказалась Калужская область (8%), в которой зарегистрировано автомобилей примерно в 25 раз меньше, чем в столице и МО.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30