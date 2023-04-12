Kia обошла Hyundai: в России сменился лидер по угонам

По данным Страхового Дома ВСК, по результатам первых трех месяцев 2023 года самыми угоняемыми на российских дорогах машинами стали автомобили марки Kia.
Транспортные средства корейского концерна подвергались кражам в 43% случаев. При этом самыми популярными у автоугонщиков были новые флагманские модели K5. Первую строчку антирейтинга Kia отобрала у другого корейского производителя — компании Hyundai, которая лидировала в списке на протяжении двух последних лет. При этом общее количество краж в первые три месяца 2023 года составило на 20% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.
Автомобили Hyundai отстали от своего прямого конкурента: их доля среди всех угнанных машин составила 14%. Особенно желанными у воров оказались модели Santa Fe. Третью строчку среди похищенных авто заняла японская марка Mitsubishi (14%) и ее самый известный городской кроссовер Outlander.
Наиболее часто угоны происходят в Москве и Московской области (57%), что обусловлено общим количеством транспортных средств. На втором месте по этому показателю — Санкт-Петербург и Ленинградская область (14%). На третьем неожиданно оказалась Калужская область (8%), в которой зарегистрировано автомобилей примерно в 25 раз меньше, чем в столице и МО.
Последние комментарии
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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.