В семи районах планируется отключение света с 12 по 17 апреля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
12.04.2023 с 10-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Подстепки (ПК Китеж; ПО Луга; ул. Полевая, ул. Ровная, ул. Окольная, ул. Задельная, ул. Ю. Коноплева, ул. Еловая, ул. Житная, ул. Лесная, ул. Летняя, ул. Сосновая, ул. Кленовая, пер. Цветочный, пер. Сенной);
с. Ягодное (ул. Манежная, ул. Сосновая, ул. Абрикосовая, ул. Майская, ул. Энтузиастов, ул. Яблоневая, ул. Русичей, ул. Родниковая, ул. Заволжская, ул. Центральная, ул. Автозаводская, ул. Тенистая, ул. Грибная, ул. Рябиновая, ул. Самарская, ул. Газовиков, ул. Солнечная, ул. Ставропольская, ул. Радужная, ул. Кленовая, ул. Пушкинская, ул. Степная, ул. Южная, ул. Березовая, ул. Ново-Северная, ул. Виноградная, ул. Тольяттинская, ул. Журавлиная, ул. Жигулевская, ул. Энергетиков, пр-д Зеленый, ул. Песочная, ул. Закатная, ул. Луговая, ул. В. Полевая, пр-д Южный, пр-д Восточный, ул. Тенистая);
с. Русская Борковка (ул. Северная, ул. Куйбышева, ул. Степная, ул. Калинина, ул. Советская);
12.04.2023 с 11-00 до 17-00
Ставропольский район
с. Сосновка
с. Ташелка (ул. Тополиная, ул. Зеленая, ул. Ставропольская, ул. Спортивная, ул. Сиреневая, ул. Климушкина, ул. Молодежная);
12.04.2023 с 09-00 до 11-00
Ставропольский район
с. Сосновка (полностью село);
с. Ташелка (полностью село);
с. Верхний Сускан (полностью село);
с. Лопатино (полностью село);
п. Менжинский (полностью село);
12.04.2023 с 16-00 до 20-00
Ставропольский район
с. Сосновка (полностью село);
с. Ташелка (полностью село);
с. Верхний Сускан (полностью село);
с. Лопатино (полностью село);
п. Менжинский (полностью село);
13.04.2023 с 09-00 до 11-00
Ставропольский район
с. Сосновка (полностью село);
с. Ташелка (полностью село);
с. Верхний Сускан (полностью село);
с. Лопатино (полностью село);
п. Менжинский (полностью село);
13.04.2023 с 16-00 до 20-00
Ставропольский район
с. Сосновка (полностью село);
с. Ташелка (полностью село);
с. Верхний Сускан (полностью село);
с. Лопатино (полностью село);
п. Менжинский (полностью село);
13.04.2023 с 10-00 до 15-00
Ставропольский район
с. Узюково (ул. Школьная, ул. Фрунзе);
13.04.2023 с 10-00 до 14-00
Сызранский район
п. Новозаборовский (полностью);
п. Взгорье (полностью);
п. Песчаный (полностью);
13.04.2023 с 9-00 до 17-00
Борский район
с. Заплавное (ул.Любимовка)
13.04.2023 с 13-00 до 17-00
Красноярский район
c. Большая Раковка
с. Малая Раковка
с. Тремасово
с. Тангай
13.04.2023 с 9-00 до 16-00
Шенталинский район
с. Каменка (ул.Пионерская, ул. Молодежная).
с. Тат Абдикеево
с. Денискино (ул.Б. Казанская).
14.04.2023 с 13-00 до 17-00
Красноярский район
c. Большая Раковка
с. Малая Раковка
с. Тремасово
с. Тангай
17.04.2023 с 10-00 до 15-00
Исаклинский район
с. Большое Микушкино (ул.Советская).
17.04.2023 с 9-00 до 16-00
Елховский район
с. Сухие Аврали
с. Мулловка,
п. Бурнуки
17.04.2023 с 13-00 до 17-00
Красноярский район
с. Большая Каменка
п. Александровка
с. Орешенка
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
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СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.