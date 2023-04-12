В Самаре пройдет пасхальная ярмарка продукции самозанятых

15 апреля региональный центр "Мой бизнес" вновь организует выставку-продажу продукции самозанятых Самарской области. В этот раз ярмарка пройдет в Самаре, на площадке фудхолла Pictureʼs и будет посвящена празднику Пасхи.
Событие пройдет в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Поддержка начинающих и действующих предпринимателей — ключевая задача в работе областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова.
Стать резидентами выставки-продажи смогут производители со всей Самарской области — участники получат возможность на льготных условиях представить свою продукцию посетителям. А у горожан будет отличная возможность выбрать уникальные товары для дома и подарки для близких.
На ярмарке будут представлены пасхальные куличи и интерьерные композиции, сладкие подарки и ремесленный шоколад, разделочные и сервировочные доски, деревянная посуда, интерьерные украшения из гипса и гипсовые раскраски для детей, букеты и корзины из зефира, фруктов и конфет, ежедневники и открытки, украшения ручной работы и многое другое. Ярмарка будет ждать посетителей с 10 до 17 часов по адресу: г. Самара, ул. Лесная, 23.
Областное минэкономразвития во главе с министром Дмитрием Богдановым и региональный центр "Мой бизнес" организуют такие маркеты с 2020 года: в начале осени, в преддверии Нового года, Международного женского дня, в рамках Дня города, фестиваля набережных "Волга Фест" и других крупных региональных событий.
Посетителями ярмарок уже стали более 13 тысяч жителей и гостей региона.
"Уже два года мы занимаемся созданием деревянных разделочных досок. Ярмарки позволяют показать свою продукцию большому количеству потенциальных клиентов. Мы уже несколько раз участвовали в таких событиях, а также представили свой проект на онлайн-витрине самозанятых на сайте mybiz63.ru", — отметил основатель студии Stod Wood Антон Студеникин, участник ярмарок от центра "Мой бизнес".
Всего в Самарской области официально зарегистрировано более 170 тысяч самозанятых, суммарный доход которых превысил 37 млрд рублей. Для пользователей специального налогового режима постоянно расширяется перечень мер поддержки. Познакомиться с действующими инструментами можно на mybiz63.ru.
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
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