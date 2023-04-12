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Страхование Финансы

ВСК получила статус "Успешный поставщик" за доверие со стороны заказчиков

САМАРА. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК вошел в ежегодный рейтинг "ТОП-1000 успешных российских поставщиков" по версии электронной торговой площадки B2B-Center.

Исследование проводилось среди более чем 600 тысяч компаний, зарегистрированных на электронной площадке. В финальный список вошли поставщики с высоким коэффициентом побед в закупках. При этом они участвовали как минимум в 10 торговых процедурах трех разных заказчиков. Окончательный рейтинг формировал специальный алгоритм, который автоматически оценил эффективность работы лауреатов.

По итогам исследования ВСК получила знак "Успешный поставщик" и особую отметку на площадке B2B-Center. Статус подтверждает вклад Страхового Дома в развитие конкуренции на российском рынке страхования, результативность участия в закупках и доверие со стороны заказчиков.

Среди вошедших в рейтинг оказались представители различных отраслей экономики: производители оборудования, поставщики металлургической, сельскохозяйственной и химической продукции, логистические компании, строители, банки и др.

"Страховому Дому ВСК доверяют многие заказчики, и мы с особенным трепетом относимся к взаимовыгодному сотрудничеству. Качественное улучшение работы с партнерами и клиентами является стратегической задачей ВСК. Мы содействуем в развитии их бизнеса, за счет чего создаем фундамент для собственного роста и стабильности нашей деятельности. И полученный статус "Успешный поставщик" подтверждает, что мы движемся в верном направлении", — отметила Вера Гезердава, заместитель генерального директора по управлению продажами Страхового Дома ВСК.

"В прошлом году перед рынком стояла задача оперативно перестроиться и восстановить цепочки поставок. Наше исследование помогает выявить компании, которым удалось успешно адаптироваться к новым экономическим условиям. Отбор проводится на основе объективных данных и критериев, поэтому в ТОП-1000 наравне с лидерами отраслей входят и небольшие предприятия", — отметил Андрей Бойко, коммерческий директор B2B-Center.

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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