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Чрезвычайные происшествия Происшествия

"Подожгли и напали на сторожа": в Самаре произошло ЧП на лодочной станции

САМАРА. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Утром 13 апреля полицейские работают на месте происшествия на лодочной станции в Красноглинском районе Самары. По предварительным данным, здесь подожгли посты охраны и напали на сторожа. Сейчас правоохранители уточняют все детали произошедшего.

Фото: предоставлено автором

Известно, что ранее на лодочной станции была конфликтная ситуация из-за участка акватории. По предварительной информации источников в силовых структурах, на акваторию ООО "Крафтверк" претендуют представители общественной организации. Они получили документы, согласно которым есть "наложение" на территорию "Крафтверка". ЧП произошло накануне разбирательства по этому вопросу в суде.

"Сотрудники органов внутренних дел работают на месте происшествия по факту сообщения о повреждении имущества. Проводится проверка", — прокомментировали в отделе информации и общественных связей ГУ МВД по Самарской области.

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