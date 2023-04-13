"Подожгли и напали на сторожа": в Самаре произошло ЧП на лодочной станции

Утром 13 апреля полицейские работают на месте происшествия на лодочной станции в Красноглинском районе Самары. По предварительным данным, здесь подожгли посты охраны и напали на сторожа. Сейчас правоохранители уточняют все детали произошедшего.
Известно, что ранее на лодочной станции была конфликтная ситуация из-за участка акватории. По предварительной информации источников в силовых структурах, на акваторию ООО "Крафтверк" претендуют представители общественной организации. Они получили документы, согласно которым есть "наложение" на территорию "Крафтверка". ЧП произошло накануне разбирательства по этому вопросу в суде.
"Сотрудники органов внутренних дел работают на месте происшествия по факту сообщения о повреждении имущества. Проводится проверка", — прокомментировали в отделе информации и общественных связей ГУ МВД по Самарской области.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!