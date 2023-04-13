В Самаре 28 апреля открывается туристический сезон на автобусе-кабриолете

В пятницу, 28 апреля, стартует новый туристический сезон и на ежедневной основе возобновляются экскурсии по Самаре на автобусе-кабриолете.

Обзорная экскурсия по городу — это отличный вариант провести время с близкими и родными, показать город гостям города, школьникам и студентам. Теперь познакомиться с историей города, узнать про факты и события, увидеть красоты и достопримечательности Самары, с полным эффектом прогулки на свежем воздухе, можно не выходя из автобуса.

Автобус полностью открыт благодаря откидной крыше и съемным окнам. Таким образом, туристам предоставляется круговой обзор.

Каждое кресло оборудовано аудиосистемой, подключившись к которой туристы сами смогут выбрать предпочитаемый язык.

Этот тур действительно уникален, так как это первый туристический автобус-кабриолет в Самаре с маршрутом, охватывающий максимальное количество исторической части нашего города. Стюарты, сопровождающие автобус, помогут гостям ориентироваться в городе и посоветуют самые лучшие и популярные достопримечательности.

Автобус вмещает до 30 туристов. Предварительная запись по телефону: 8-927-688-44-53.

Стартовая точка по адресу ул. Максима Горького, 105, продолжительность экскурсии 1,5 часа, протяженность маршрута 13 км.

Остановки:

- Речной вокзал

- Жигулевский пивоваренный завод

- Стелла Ладья

- ул.Челюскинцев

- Самарская площадь

- пл.Куйбышева

- ул.Фрунзе/ул.Л.Толстого

- пл.Революции