16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре 28 апреля открывается туристический сезон на автобусе-кабриолете Регион привлек более 484,6 млн рублей из федерального бюджета на развитие туристической отрасли Экскурсоводам Самарской области вручили первые аттестаты В Хворостянском районе появится турмаршрут Самарская область одержала победу в номинации "За верность и постоянство" на выставке MITT

Туризм Общество

В Самаре 28 апреля открывается туристический сезон на автобусе-кабриолете

САМАРА. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 162
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 28 апреля, стартует новый туристический сезон и на ежедневной основе возобновляются экскурсии по Самаре на автобусе-кабриолете.

Фото: Министерство туризма СО

Обзорная экскурсия по городу — это отличный вариант провести время с близкими и родными, показать город гостям города, школьникам и студентам. Теперь познакомиться с историей города, узнать про факты и события, увидеть красоты и достопримечательности Самары, с полным эффектом прогулки на свежем воздухе, можно не выходя из автобуса.

Автобус полностью открыт благодаря откидной крыше и съемным окнам. Таким образом, туристам предоставляется круговой обзор.

Каждое кресло оборудовано аудиосистемой, подключившись к которой туристы сами смогут выбрать предпочитаемый язык.

Этот тур действительно уникален, так как это первый туристический автобус-кабриолет в Самаре с маршрутом, охватывающий максимальное количество исторической части нашего города. Стюарты, сопровождающие автобус, помогут гостям ориентироваться в городе и посоветуют самые лучшие и популярные достопримечательности. 

Автобус вмещает до 30 туристов. Предварительная запись по телефону: 8-927-688-44-53.
Стартовая точка по адресу ул. Максима Горького, 105, продолжительность экскурсии 1,5 часа, протяженность маршрута 13 км.

Остановки:
- Речной вокзал
- Жигулевский пивоваренный завод
- Стелла Ладья
- ул.Челюскинцев
- Самарская площадь
- пл.Куйбышева
- ул.Фрунзе/ул.Л.Толстого
- пл.Революции

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:01 Реализацию туристических проектов в Самарской области обсудили в Туризм.РФ

Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...

Валентина Андреева 17 июля 2018 12:04 За чем ехать в Казань, Свияжск и Болгар?

Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....

Фото на сайте

В Саратовской области открылась «Туриада-2021»

В Саратовской области открылась «Туриада-2021»

14-й зимний мотослет SnowDogs и чемпионат мира по унимото

14-й зимний мотослет SnowDogs и чемпионат мира по унимото

В Ширяево состоялся 11-й фестиваль "Жигулевская вишня"

В Ширяево состоялся 11-й фестиваль "Жигулевская вишня"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30