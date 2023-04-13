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Музеи и выставки Культура

Самарцев познакомят с "Краткой историей самураев"

САМАРА. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Лекция "Краткая история самураев" состоится 15 апреля в 16:00 в музее Алабина, сообщает пресс-служба регионального минкульта.

Япония — страна богатой и уникальной культуры, не так давно открывшая себя остальному миру. Большинство из нас знакомы с Японией через наиболее яркие образы, и самый яркий среди них — образ самурая.

На протяжении 700 лет эти люди управляли "Страной восходящего солнца", они оставили огромный след в ее истории и сформировали облик ее культуры.

Посетителей ждет лекция о рассвете, зените и закате сословия самураев. Об их ценностях, мировоззрении и эволюции представлений о самих себе.

Лекция проходит в рамках работы выставки восточного оружия "Разящая красота. Оружие Востока". Читает историк, кандидат философских наук Дмитрий Андрамонов.

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