В Самаре 35 человек тушили пожар в заброшенном здании

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В четверг, 13 апреля, примерно в 2:07, начался пожар на ул. Советской, 52а в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.