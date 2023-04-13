Страховой Дом ВСК примет участие в выставке транспортно-логистических услуг, складского оборудования и технологий — TransRussia. В этом году она пройдет с 17 по 19 апреля 2023 года в Москве, МВЦ "Крокус Экспо", участие в выставке примут более 245 представителей отрасли из 18 стран, в том числе — 73 новых участников. Страховой Дом ВСК презентует на TransRussia свои цифровые продукты для сегмента страхования грузов.
Участники крупнейшей выставки транспортно-логистических услуг TransRussia — представители ведущих российских и международных компаний-операторов грузовых перевозок, терминалов и складов, экспедиторских компаний, IT-организаций, страховые компании — смогут посетить 12 отдельных зон экспозиции, где будут представлены инновации в сферах логистики, IT и страхования.
На стенде ВСК будет представлено решение для онлайн-страхования грузов. Оно работает с помощью передовых методов API интеграции с информационными системами компаний сегмента логистики и позволяет предоставлять клиентам защиту грузоперевозок почти мгновенно. Преимуществами онлайн-страхования от ВСК являются возможность включить полис в состав заказа непосредственно при оформлении перевозки. Тогда он формируется автоматически и в тот же момент становится доступным клиенту. Услуга защищает от утраты или повреждения груза.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.