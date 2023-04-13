Жительницу Самарской области будут судить за оговор сожителя

В Исаклинском районе Самарской области отправили в суд уголовное дело 35-летней местной жительницы. Ее обвиняют в ложном доносе. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Ранее женщина обратилась в больницу и сказала, что ее избил сожитель. Медики сообщили об этом полицейским. Правоохранители приняли заявление от сельчанки, опросили сожителя и осмотрели место происшествия.

В итоге рассказ женщины не подтвердился, а медики не нашли травм, о которых она заявляла. Подозреваемая призналась, что заявила на сожителя из-за обиды — накануне возлюбленные поссорились.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 306 УК РФ ("Заведомо ложный донос"). Сейчас дело ушло в суд.