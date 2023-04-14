Заведующая магазином из Сызрани перевела настойчивым мошенникам более 1 млн рублей

В Сызрани возбуждено уголовное дело по факту совершения мошеннических действий в отношении 57-летней местной жительницы, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Заведующей одним из магазинов позвонил неизвестный, который представился сотрудником одного из банков и заявил, что с ее счета мошенники пытаются снять все деньги. Женщина не приняла слова звонившего всерьез, но незнакомец позвонил на следующий день и предупредил, что мошенники уже начали переводить определенные суммы с ее карты, тогда потерпевшая решила последовать его инструкции. Жительница Сызрани перевела на "безопасный" счет больше 1 млн руб., и только когда собеседник перестал выходить на связь, поняла, что ее обманули мошенники.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
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