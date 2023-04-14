В с. Лопатино пожар охватил территорию в 1,5 га

Природный пожар в районе села Лопатино локализован, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

В четверг, 14 апреля, в 19:46, в ГУ МЧС поступил вызов о том, что в селе Лопатино горит сухая трава. В 21:45 пожар был локализован силами 24 человек и 5 техники на площади 1,5 Га.

"Перехода огня на населённые пункты не допущено", — отмечается в сообщении.