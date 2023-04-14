В Ставропольском районе автомобиль врезался в остановку, погибли два человека

В пятницу, 14 апреля, в Ставропольском районе Самарской области два человека погибли в ДТП, сообщает региональное ГУ МЧС.
В 5:19 на 998 км у пос. Прибрежный автомобиль ВИС-2349 столкнулся с остановкой и загорелся.
На месте погибли два человека. По данным ГУ МВД России по Самарской области, погибшие — 29-летний водитель и его пассажир, личность которого еще не установили.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!