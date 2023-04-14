В Ставропольском районе автомобиль врезался в остановку, погибли два человека

В пятницу, 14 апреля, в Ставропольском районе Самарской области два человека погибли в ДТП, сообщает региональное ГУ МЧС.

В 5:19 на 998 км у пос. Прибрежный автомобиль ВИС-2349 столкнулся с остановкой и загорелся.

На месте погибли два человека. По данным ГУ МВД России по Самарской области, погибшие — 29-летний водитель и его пассажир, личность которого еще не установили.