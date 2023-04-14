Сильный ветер повредил крышу многоквартирного дома в селе под Тольятти

В пятницу, 14 апреля, в 8:01 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что в результате порывов ветра произошло повреждение кровли трехэтажного многоквартирного жилого дома на ул. Школьная, 9 в с. Подстепки Ставропольского района, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Крыша повреждена на площади 100 кв. м. В результате происшествия погибших и пострадавших нет.
Работы по восстановлении кровли запланированы на 17 апреля.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!