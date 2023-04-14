Сильный ветер повредил крышу многоквартирного дома в селе под Тольятти

В пятницу, 14 апреля, в 8:01 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что в результате порывов ветра произошло повреждение кровли трехэтажного многоквартирного жилого дома на ул. Школьная, 9 в с. Подстепки Ставропольского района, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Крыша повреждена на площади 100 кв. м. В результате происшествия погибших и пострадавших нет.

Работы по восстановлении кровли запланированы на 17 апреля.