В Самарской области сгорели два дома в с. Новый Тушкум

В пятницу, 14 апреля, около 0:05, начался пожар в с. Новый Тушкум Шигонского района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Горели два дома — на ул. Советской, 22 и на ул. Малой, 17. Пожару, площадь которого составила 300 кв. м, присвоили повышенный ранг сложности "1-БИС".

На тушение огня направлен 21 человека. Пожар ликвидировали в 2:30. Пострадавших нет. Причину пожара устанавливают.