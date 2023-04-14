Стало известно где отключат свет с 14 по 21 апреля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
14.04.2023 с 12-00 до 15-00
Ставропольский район
мкр. Александровское поле (Новый пер. д. 2-20 (четная сторона), д. 3,5, 9-21 (нечетная сторона), ул. Полтавская д. 31-45 (нечетная сторона), ул. Ульянова д. 16, ул. Фрунзе д. 77-85 (нечетная сторона)
14.04.2023 с 10-00 до 15-00
Ставропольский район
с. Винновка (ул. Казачкова д. 13, д. 2, 6-26 (четная сторона)
15.04.2023 с 09-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Подстепки (ул. Полевая, проезд Больничный, пер. Крымский, пер. Морской, ул. Советская, ул. Жигулевская, ул. Степана Разина)
15.04.2023 с 09-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Ягодное (ул. Успешная)
17.04.2023 с 08-00 до 16-00
г. о. Чапаевск:
г. о. Чапаевск (собст.нужды Шишкарев, трансформаторный цех, СВГК, РТРС, МСС Поволжье, Роснефть, ИП Токарев, АЗС, гостиница Легенда, Джафаров, ВГЗ Новые материалы, ССК Безенчук, Молодая Гвардия ССК Чапаевск)
п. Троицкий
17.04.2023 с 10-00 до 15-00
Ставропольский район
с. Подстепки (жилой массив "Звездный", ЖК "Солнечный", переулок Больничный, ул. Полевая, ул. Молодежная, ул. Сказочная, ул. Желанная, ул. Рябиновая, ул. Светлая, ул. Нагорная, ул. Саратовская, ул. Дружбы, ул. Энтузиастов, ул. Цветная, ул. Мира, ул. Солнечная, ул. Луговая, ул. Строителей, ул. Заволжская, ул. Тополиная, ул. Очарования, ул. Садовая, ул. Мирная, ул. Ольховая, ул. Ягодная, ул. Дачная, ул. Родины, въезд 5 и 6 Дачный, пер. Донецкий, ул. Специалистов, проезд Серебряный);
17.04.2023 с 10-00 до 17-00
Похвистневский район
с. Абдул-завод (ул.Ленина, Нагорная)
17.04.2023 с 10-00 до 17-00
Кинель-Черкасский район:
с. Березняки (ул.Березняковская)
18.04.2023 с 13-00 до 17-00
Красноярский район
с. Труд
с. Красный Городок
п. Студеный
п. Новый Городок
п. Васильевка
п. Грачевка
п. Песчановка
п. Раевка
с. Соколинка
п. Калмыковка
п. Потаповка
п. Лужки
п. Лопатино
п. Конезавод
18.04.2023 с 9-00 до 16-00
Елховский район
с. Павловка,
с. Вязовка,
с. Константиновка,
с. Мордвинка,
с. Шабановка,
с. Федоровка,
с. Стрела,
с. Александровка
19.04.2023 с 13-00 до 17-00
Красноярский район
с. Труд
с. Красный Городок
п. Студеный
п. Новый Городок
п. Васильевка
п. Грачевка
п. Песчановка
п. Раевка
с. Соколинка
п. Калмыковка
п. Потаповка
п. Лужки
п. Лопатино
п. Конезавод
21.04.2023 с 9-00 до 16-00
Елховский район
с. Елховка
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
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