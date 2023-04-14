Таксиста из Самары будут судить за кражу денег у пассажира

В Самаре отправили в суд уголовное дело 22-летнего парня, обвиняемого в краже. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
47-летний потерпевший ехал на такси, попросил сделать промежуточную остановку и ненадолго вышел из машины, оставив сумку на заднем сиденье. Через несколько часов самарец увидел, что из сумки пропали 30 тыс. рублей.
Вскоре задержали таксиста. Уже имевший судимости подозреваемый признался. Он рассказал, что осмотрел сумку пассажира, когда тот вышел, нашел деньги и решил забрать себе на ремонт машины.
После этого инцидента обвиняемого уволили из таксопарка.
Последние комментарии
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Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
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