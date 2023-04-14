В ОЭЗ "Тольятти" построят производство диетического и спортивного питания

В пятницу, 14 апреля, состоялось очередное заседание экспертного совета особой экономической зоны "Тольятти" под председательством министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова.
Участники заседания утвердили заявку компании, которая станет резидентом флагманской инвестиционной площадки.
Новый инвестор намерен построить в ОЭЗ производство диетических продуктов питания. Общий объем инвестиций в проект превысит 840 млн рублей. На предприятии будут использоваться инновационные технологии, а также полностью отечественное сырье, материалы и комплектующие. Здесь будет создано 209 рабочих мест. В планах инвестора — запустить производственные процессы уже в 2024 году.
Создание максимально комфортных условий для инвесторов — одно из ключевых направлений в работе областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова.
"Сегодня мы одобрили заявку потенциального резидента ОЭЗ и готовы оказать все необходимое содействие качественной реализации проекта и быстрого запуска. Это уже не первый резидент ОЭЗ с пищевым производством, и мы рады, что инвесторы, рассматривая множество вариантов расположения своих производств по всей России и даже за ее пределами, в конечном итоге приходят в Тольятти, в Самарскую область, — сказал по итогам совета Дмитрий Богданов.
С учетом одобренной заявки нового инвестора число резидентов особой экономической зоны составит 32 российских и зарубежных компании.
"В этом году работа нашей управляющей компании была признана эффективной и получила сертификат соответствия международному стандарту. Мы рады новым резидентам, которые приходят со своими проектами в ОЭЗ, и сопровождаем их от идеи до запуска", — отметил генеральный директор ОЭЗ "Тольятти" Сергей Андреев.
По итогам 2022 года общий объем инвестиций в ОЭЗ составил 10,5 млрд рублей. В декабре ОЭЗ "Тольятти" отмечена на федеральном уровне как площадка с наиболее развитой инфраструктурой.
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
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