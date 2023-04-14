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Государство и Бизнес Экономическая политика

В ОЭЗ "Тольятти" построят производство диетического и спортивного питания

ТОЛЬЯТТИ. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 14 апреля, состоялось очередное заседание экспертного совета особой экономической зоны "Тольятти" под председательством министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Участники заседания утвердили заявку компании, которая станет резидентом флагманской инвестиционной площадки.

Новый инвестор намерен построить в ОЭЗ производство диетических продуктов питания. Общий объем инвестиций в проект превысит 840 млн рублей. На предприятии будут использоваться инновационные технологии, а также полностью отечественное сырье, материалы и комплектующие. Здесь будет создано 209 рабочих мест. В планах инвестора — запустить производственные процессы уже в 2024 году.

Создание максимально комфортных условий для инвесторов — одно из ключевых направлений в работе областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова.

"Сегодня мы одобрили заявку потенциального резидента ОЭЗ и готовы оказать все необходимое содействие качественной реализации проекта и быстрого запуска. Это уже не первый резидент ОЭЗ с пищевым производством, и мы рады, что инвесторы, рассматривая множество вариантов расположения своих производств по всей России и даже за ее пределами, в конечном итоге приходят в Тольятти, в Самарскую область, — сказал по итогам совета Дмитрий Богданов.

С учетом одобренной заявки нового инвестора число резидентов особой экономической зоны составит 32 российских и зарубежных компании.

"В этом году работа нашей управляющей компании была признана эффективной и получила сертификат соответствия международному стандарту. Мы рады новым резидентам, которые приходят со своими проектами в ОЭЗ, и сопровождаем их от идеи до запуска", — отметил генеральный директор ОЭЗ "Тольятти" Сергей Андреев.

По итогам 2022 года общий объем инвестиций в ОЭЗ составил 10,5 млрд рублей. В декабре ОЭЗ "Тольятти" отмечена на федеральном уровне как площадка с наиболее развитой инфраструктурой.

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