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Государство и Бизнес Экономическая политика

Самарским предпринимателям помогут с выбором отечественного ПО

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 13 апреля, на площадке регионального центра "Мой бизнес" состоялось открытие технологического хаба для представителей малого и среднего предпринимательства. Он будет работать на базе Центра импортозамещения Самарской области.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Создание условий для стабильной и успешной работы предпринимателей — ключевая задача для управленческой команды региона во главе с Губернатором Дмитрием Азаровым, в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

В церемонии открытия приняли участие представители областного Правительства, бизнес- сообщества, а также IT-разработчики и интеграторы. Хаб призван оказывать комплексную информационную поддержку предпринимателям и организациям Самарской области в сфере информационных технологий. Новая структура создана в партнерстве областного Правительства и Самарского регионального отделения "Деловой России".

"Технологический хаб стал отличным примером эффективной совместной работы власти и бизнеса. Для предпринимателей Самарской области появился еще один инструмент поддержки, актуальный в условиях санкционного давления на нашу страну и ухода многих иностранных компаний с российского рынка, — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Наш регион часто становится "законодателем мод" в сфере поддержки предпринимательства — аналогов технологическому хабу в стране пока нет. Вместе с нашими партнерами из "Деловой России" мы готовы не только помогать бизнес-сообществу в вопросах внедрения российских ИТ-решений, но и тиражировать наши практики на другие субъекты".

Сертифицированные специалисты технологического хаба будут консультировать, а также помогать с выбором компетентного партнера, внедрением и поддержкой программного обеспечения от российских разработчиков. Новая мера поддержки будет доступна предпринимателям в самых разных отраслях: здравоохранение, образование, промышленность, энергетика и нефтегазовая обрабатывающая отрасли, сельское хозяйство, транспорт, ТЭК, металлургия и др.

Здесь будут демонстрировать готовые сценарии использования отечественного ПО, заниматься тестированием и пилотированием программных и аппаратных решений, консультировать по оценке совместимости ПО, а также сопровождать проекты по миграции на отечественные решения. Также в хабе будут проходить тематические семинары, тренинги и форумы для бизнеса с участием экспертов рынка ИТ.

"Уже сегодня здесь можно протестировать различные технологические решения отечественных производителей. Вместе с нашими специалистами мы организовываем демо, выдаем тестовые лицензии для того, чтобы на этапе принятия решения компании могли познакомиться с тем или иным программным решением и выбрать для себя оптимальное по цене и функционалу. Мы также помогаем с развертыванием и внедрением выбранных решений, их интеграцией в существующую инфраструктуру предприятий. Помогаем разрабатывать решения под определенный функционал компании, дорабатываем существующие решения, что экономит средства организаций", — отметила председатель комитета по цифровым и информационным технологиям Самарского регионального отделения "Деловой России" Айсылу Лыхкун.

В рамках церемонии открытия технологического хаба Центр импортозамещения Самарской области подписал соглашения о сотрудничестве по вопросу популяризации российского программного обеспечения с компаниями МойОфис и РЕД СОФТ.

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