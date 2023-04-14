Жительницу Самарской области обвиняют в обещании "продать" водительские права

Прокуратура Октябрьска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу жительницы Сызрани. Женщине вменяют обещание посредничества во взяточничестве.
По версии следствия, в декабре 2022 г. обвиняемая сказала знакомой, что может передать 160 тыс. руб. некоему сотруднику РЭО ГИБДД за получение водительских удостоверений категории "А" и "В" без экзаменов. В январе 2023 г. после получения денег женщину задержали.
Уголовное дело направили в Октябрьский городской суд.
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