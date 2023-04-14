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Чрезвычайные происшествия Происшествия

Женщина и ребенок пострадали из-за упавшего дерева на ул. Арцыбушевской

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 14 апреля, напротив дома № 34а по ул. Арцыбушевской поперек проезжей части упало дерево. Об этом корреспонденту Волга Ньюс рассказали очевидцы.

Фото: Олег Новиков

Дерево придавило автомобиль и ударило ветками оказавшихся неподалеку женщину и 10-летнего мальчика.

Выбираться из-под веток пострадавшим помогли находившиеся рядом люди. Потом женщину и ребенка увезли на "скорой".

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области корреспонденту Волга Ньюс сообщили, что по факту сообщения из больницы ведется проверка. У ребенка зафиксировали травмы мягких тканей головы и небольшие ушибы.

На месте происшествия работают представители коммунальных служб. Рабочие распиливают дерево.

Нагрянувший 14 апреля в регион шквалистый ветер валил деревья и переворачивал остановки. Так, в соцсетях горожане сообщают, что дерево упало на машину напротив дома № 170 по ул. Ташкентской. Кроме того, упавшие деревья заметили напротив дома № 69 по пр. Металлургов, у пересечения улиц Авроры и Артемовской. Еще одно дерево упало напротив стадиона "Локомотив" на проезжую часть ул. Красноармейской.

По словам очевидцев, ветер перевернул остановку на ул. Антонова-Овсеенко, неподалеку от ТРК "Космопорт", и в четвертом квартале пос. Управленческий.

Также шквалистый ветер прошелся и по Тольятти. Одно дерево свалилось напротив дома № 66 по ул. Свердлова во втором квартале Автозаводского района, другое — упало напротив дома № 1 на Московском проспекте, третье — на бульваре Туполева. В Комсомольском районе Автограда упало дерево напротив дома № 30 по ул. Александра Матросова. Также в городе ветер свалил несколько остановок общественного транспорта.

Жители Новокуйбышевска тоже писали в соцсетях о сильном ветре, который, в частности, переворачивал и уносил мусорные контейнеры.

Кстати, ветреная погода сохранится. Региональное управление МЧС разослало предупреждение о том, что ночью и днем 15 апреля в Самарской области сохранится усиление северо-восточного ветра с порывами 15-20 м в секунду.

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И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!

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