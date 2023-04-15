В п. Суходол ликвидировали крупный пожар в частном доме

В пятницу, 14 апреля, в п. Суходол Сергиевского района произошел крупный пожар, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области. На ул. Юбилейная, 16 горел частный жилой дом и надворные постройки.

Информация о пожаре поступила на пульт дежурного в 18:51. К моменту прибытия пожарных огонь охватил площадь 190 кв. метров. На борьбу с огнем были направлены 53 человека и 18 единиц техники. Пожар удалось ликвидировать в 23:27.

В региональном управлении МЧС России отметили, что пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.