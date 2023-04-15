Задержанного с наркотиками самарца уличили в краже

В Самаре 22-летний местный житель, задержанный с наркотиками, оказался причастен к совершению кражи, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Осенью прошлого года полицейские получили информацию, что ранее неоднократно судимый мужчина может быть причастен к незаконному обороту наркотиков. Оперативники задержали подозреваемого в квартире дома на ул. Печерской. В присутствии понятых он добровольно выдал хранившиеся в кармане джинсов два свертка из фольги, пояснив, что внутри них находится наркотик. Экспертиза показала, что изъятое вещество является наркотическим средством — a-Пирролидиновалерофенон (PVP), общей массой 0,32 грамм, что относится к значительному размеру.

Следователям молодой человек пояснил, что хранил наркотик для личного употребления без цели сбыта.

Сотрудниками полиции также установлено, что задержанный мужчина причастен к совершению еще одного преступления. За неделю до задержания в отдел полиции по Советскому району Управления МВД России по г. Самаре обратилась местная жительница, которая обнаружила пропажу банковской карты и списание с нее более 3,7 тыс. руб. за покупки, которые она не совершала.

Сотрудники полиции изучили выписку по расчетному счету потерпевшей и установили, что ее картой расплачивались в нескольких торговых точках. Полицейские опросили персонал, изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазинах и поблизости от них, при просмотре которых узнали в злоумышленнике задержанного за незаконный оборот наркотиков.

В содеянном молодой человек признался и пояснил, что нашел чужую банковскую карту на тропинке возле дома, расположенного на ул. Красных Коммунаров. После удачного списания денег, безработный житель Самары продолжил оплачивать еду, алкоголь и табачную продукцию в других торговых точках.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Советского района, СУ Управления МВД России по г. Самаре ранее судимому местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в значительном размере) и п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража". Уголовные дела, соединенные в одно производство с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. По ходатайству следствия судом злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.