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Преступления Происшествия

Сызранца будут судить за кражу компьютерного оборудования из больницы

СЫЗРАНЬ. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сызранский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении 25-летнего местного жителя, обвиняемого в краже компьютерного оборудования из больницы, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По данным правоохранителей, в ноябре прошлого года, в полицию обратился представитель одного из медицинских учреждений города, заявивший, что неизвестный похитил компьютерное оборудование из кабинета поликлиники. Причиненный поликлиническому отделению материальный ущерб был оценен на сумму более 14,5 тыс. рублей.

Полицейские установили, что злоумышленник проник в помещение на первом этаже здания поликлиники через окно, так как оно было приоткрыто. После чего похитил с рабочего стола доктора системный блок, клавиатуру с мышью, монитор, флешку и опять через окно скрылся с места происшествия.

При отработке возможных мест сбыта похищенного сотрудники уголовного розыска обнаружили украденный монитор в одном из комиссионных магазинов города. Опросив продавца торговой точки, полицейские выяснили, что компьютерная техника поступила в магазин в ночь совершения преступления от жителя Сызранского района, ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Мужчину задержали и доставили в территориальное отделение внутренних дел для дальнейшего разбирательства. Он признал свою вину и рассказал, что в тот вечер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, шел мимо медицинского учреждения, увидел приоткрытое окно в кабинете и решил похитить имущество. Системный блок, клавиатуру, мышку и флешку он продал случайному прохожему за 1 тыс. руб., монитор сдал в комиссионный магазин за 2,1 тыс. руб., а вырученные деньги потратил на такси и продукты питания.

Следственным Управлением МУ МВД России "Сызранское" подозреваемому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в помещение). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Материальный ущерб подозреваемый возместил в ходе предварительного следствия в полном объеме.

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