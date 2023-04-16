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ДТП Происшествия

В Тольятти Toyota Camry повредила четыре автомобиля, три человека пострадали

ТОЛЬЯТТИ. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 15 апреля, в Тольятти произошло ДТП с пострадавшими, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что в 22:00 38-летний водитель Toyota Camry, в районе дома № 37 по ул. Комсомольской, на регулируемом перекрестке, при повороте направо по зеленому сигналу светофора, не справился с управлением, выехал на встречную полосу.

В результате иномарка столкнулась со стоящей Lada Kalina, которую отбросило на находившийся справа Renault Duster, после чего Toyota продолжил движение и допустил наезд на стоящий автомобиль Mercedes-Benz.

В результате ДТП пострадали водитель Toyota Camry" водитель и несовершеннолетний пассажир Lada.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП.

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