В Тольятти Toyota Camry повредила четыре автомобиля, три человека пострадали

В субботу, 15 апреля, в Тольятти произошло ДТП с пострадавшими, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что в 22:00 38-летний водитель Toyota Camry, в районе дома № 37 по ул. Комсомольской, на регулируемом перекрестке, при повороте направо по зеленому сигналу светофора, не справился с управлением, выехал на встречную полосу.
В результате иномарка столкнулась со стоящей Lada Kalina, которую отбросило на находившийся справа Renault Duster, после чего Toyota продолжил движение и допустил наезд на стоящий автомобиль Mercedes-Benz.
В результате ДТП пострадали водитель Toyota Camry" водитель и несовершеннолетний пассажир Lada.
В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!