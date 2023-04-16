Возле Зеленовки Lada столкнулась с фурой, один человек погиб

В воскресенье, 16 апреля, на трассе М-5 в Ставропольском районе около села Зеленовка произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает ПСС Самарской области.
По данным ведомства, водитель Lada Granta допустил столкновение со стоящим на обочине грузовым автомобилем. Моторный отсек легковушки оказался под полуприцепом фуры. Водитель "Гранты" получил травмы не совместимые с жизнью.
"В 05:00 для деблокирования погибшего на место происшествия оперативным дежурным был отправлен Поисково-спасательный отряд города Тольятти. Используя аварийно-спасательный инструмент, спасатели извлекли погибшего из салона аварийного автомобиля. В 08:00 работы на месте происшествия были окончены. Задействовано три спасателя и аварийно-спасательный автомобиль", — уточнили спасатели.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!