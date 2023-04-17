Китайская защита: число запросов в "Росгосстрах" на каско для популярных марок из Поднебесной выросло на 40% за квартал

В преддверии открывающегося 18 апреля Шанхайского международного автосалона эксперты "Росгосстраха" проанализировали динамику спроса на страхование на самые популярные в России марки машин из Китая. Статистика старейшего страховщика нашей страны показывает, что в первом квартале 2023 года количество запросов на полисы каско для китайских автомобилей, входящих в ТОП-5 по распространенности на российских дорогах, выросло в 3,7 раза по сравнению с первым кварталом года прошлого и почти на 40%, если сравнивать с последним кварталом 2022-го.
В пятерку самых популярных китайских марок у российских автомобилистов, по данным "Росгосстраха", вошли Chery, Haval, Geely, Exeed и Omoda. Самый значительный рост в первые три месяца этого года ожидаемо демонстрируют две последние марки, всерьез заявившие о себе на российском рынке только во второй половине прошлого года. Количество запросов на полисы каско для Omoda в первом квартале увеличилось в 4 раза по сравнению с октябрем-декабрем 2022-го, для Exeed за тот же период — в 2 раза. Но, судя по динамике запросов, более распространенные и успевшие зарекомендовать себя китайские марки тоже держат траекторию роста. Спрос на каско для Chery, Haval и Geely в январе–марте вырос к последнему кварталу прошлого года на 24%, 37% и 11% соответственно.
Растущий спрос на бренды из Поднебесной подтверждают и в "Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие"). По итогам первого квартала этого года в топ-10 наиболее популярных марок новых автомобилей, оформляемых в кредит, вошли сразу 4 "китайца" — Haval, занявший почетное второе место, а также Chery, Changan и Geely во второй пятерке. При этом каждый пятый кредит на новую машину был оформлен на авто из КНР.
"Организаторы Шанхайского автосалона обещают продемонстрировать немало новинок — в том числе и связанных с главной темой этого года — транспортом на альтернативных источниках энергии. Ожидаются мировые премьеры от автопроизводителей из Японии, Кореи и Европы, но россиян с учетом сложившейся ситуации, конечно, в первую очередь интересуют новинки из КНР. Судя по тому, как быстро производители из Поднебесной завоевывают российский рынок, можно ждать, что уже в ближайшие годы эти новинки появятся в автосалонах и на дорогах нашей страны, — говорит директор направления по управлению портфелем каско ПАО СК "Росгосстрах" Елена Федорова. — И, кстати, уже сейчас в нашем портфеле есть договоры страхования не только на массовые и, можно сказать, народные китайские модели, но и на достаточно редкие в России — такие, например, как электромобиль премиум класса Voyah Free".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.