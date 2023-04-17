Энергетики сообщили о предстоящих отключениях света с 17 по 19 апреля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
17.04.2023 с 10-00 до 15-00
Ставропольский район
с. Подстепки (жилой массив "Звездный", ЖК "Солнечный", переулок Больничный, ул. Полевая, ул. Молодежная, ул. Сказочная, ул. Желанная, ул. Рябиновая, ул. Светлая, ул. Нагорная, ул. Саратовская, ул. Дружбы, ул. Энтузиастов, ул. Цветная, ул. Мира, ул. Солнечная, ул. Луговая, ул. Строителей, ул. Заволжская, ул. Тополиная, ул. Очарования, ул. Садовая, ул. Мирная, ул. Ольховая, ул. Ягодная, ул. Дачная, ул. Родины, въезд 5 и 6 Дачный, пер. Донецкий, ул. Специалистов, проезд Серебряный);
мкр. Александровское поле (ул. Краевая д. 1-30, ул. Рабочая д. 1-33, Советская д. 58, ул. Чернышевского 1-14, ул. Южная д. 1-10, ул. Кутузова д. 57-87, ул. Кольцова д. 1-28, ул. Кооперативная д. 56, ул. Бородинская д. 1-12);
18.04.2023 с 11-00 до 14-00
Ставропольский район
с. Тимофеевка (пр. Веры, пр. Надежды, пр. Любви, ул. Энергетиков; ул. Южная; ул. Строителей; ул. Новоуренгойская; ул. Луговая; ул. Яблоневая; ул. Цветочная; ул. Радужная; пер. Радужный; ул. Звездная; ул. Южная-2; ул. Садовая; ул. Полевая; ул. Андриянова; ул. Школьная; ул. Российская; ул. Голоднова, ул. Еряшева, ул. Северная, Обводное шоссе);
18.04.2023 с 10-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Ягодное (ул. Манежная, ул. Сосновая, ул. Абрикосовая, ул. Майская, ул. Энтузиастов, ул. Яблоневая, ул. Русичей, ул. Родниковая, ул. Заволжская, ул. Центральная, ул. Автозаводская, ул. Тенистая, ул. Грибная, ул. Рябиновая, ул. Самарская, ул. Газовиков, ул. Солнечная, ул. Ставропольская, ул. Радужная, ул. Кленовая, ул. Пушкинская, ул. Степная, ул. Южная, ул. Березовая, ул. Ново-Северная, ул. Виноградная, ул. Тольяттинская, ул. Журавлиная, ул. Жигулевская, ул. Энергетиков, пр-д Зеленый, ул. Песочная, ул. Закатная, ул. Луговая, ул. В. Полевая, пр-д Южный, пр-д Восточный, ул. Тенистая);
18.04.2023 с 10-00 до 17-00
Похвистневский район
с. Ср.Аверкино (ул.Спортивная, Нагорная, Свободы)
с. Первомайск (ул. Молодежная)
18.04.2023 с 08-00 до 16-00
Безенчукский район
с. Покровка (ул. Косыри)
18.04.2023 с 9-00 до 12-00
Исаклинский район
с. Новое Якушкино (ул.Заречная)
18.04.2023 с 13-00 до 14-00
Исаклинский район
с. Новое Якушкино (ул.Центральная)
18.04.2023 с 15-00 до 17-00
Исаклинский район
с. Красный Берег (ул.Центральная)
19.04.2023 с 08-00 до 16-00
г. о. Чапаевск
г. Чапаевск (ул.Кошевого, ул. Шевцовой, пер. Морозова, ул. Долгова, ул. Тюленина, ФАП)
19.04.2023 с 10-00 до 17-00
Кинель-Черкасский район
с. Березняки (ул.Трудовая)
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября
ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.
Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.