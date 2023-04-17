Самарский университет поделился опытом интеграции образования и науки через создание наноспутников

Доклад, обобщивший опыт Самарского национального исследовательского университета им. академика С. П. Королёва в разработке и изготовлении собственных наноспутников и интеграции этих научно-исследовательских работ в образовательный процесс представили на круглом столе CUBESAT в рамках III Конгресса "Сфера", организованного Госкорпорацией "Роскосмос". Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Сегодня университеты, использующие наноспутники в образовательном процессе, получают несколько преимуществ. Прежде всего, они дают образование, отвечающее актуальным вызовам современности, поскольку сейчас очень динамично развивается малая космонавтика — сверхлегкие ракеты, малоразмерные космические аппараты и малые разгонные блоки. Обучение происходит в рамках реального проекта, что позволяет привлечь в космонавтику перспективных студентов и отработать с их участием новые идеи.

Заведующий межвузовской кафедрой космических исследований Самарского университета им. Королёва Игорь Белоконов рассказал, что основанные на создании наноспутников программы позволяют вырастить настоящих профессионалов в области ракетно-космической техники, подготовка которых полностью отвечает современным вызовам и соответствует лучшим мировым практикам.

"Главная особенность современного космического образования, которая сейчас повсеместно наблюдается — это поддержка студенческих проектов, включающих создание спутников-кубсатов, новых информационных ресурсов для космического образования, предоставление университетам доступа в космос. Ну и конечно, поощрение участия студентов в космических конференциях", — отметил профессор Белоконов.

На межвузовской кафедре космических исследований Самарского университета тематика наноспутников встроена в процесс обучения. В бакалавриате реализована программа "Малоразмерные космические аппараты и наноспутники". На следующем уровне специализация идет по нескольким программам магистратуры: "Перспективные космические технологии и эксперименты в космосе", "Космические информационные системы и наноспутники. Навигация и дистанционное зондирование Земли", "Информационно-управляющие системы и устройства наноспутников". А далее лучшие выпускники продолжают учебу в аспирантуре Самарского университета им. Королёва. Есть образовательные программы на английском языке.

"В образовательный процесс вовлечена наша научно-исследовательская лаборатория, которая работает в рамках госзадания Минобрнауки России. Также в контуре кафедры действуют три центра: центр наноспутниковых технологий, центр испытаний и отработки наноспутников, центр управления полётом. Я считаю, такие структуры должен иметь каждый университет, который серьёзно относится к вопросам подготовки студентов в области космической техники", — подчеркнул Игорь Белоконов.

Самарский университет им. Королёва имеет большой опыт разработки малоразмерных космических аппаратов и унифицированных платформ массой от 50 кг до полутонны, в том числе совместно с индустриальным партнером — Ракетно-космическим центром "Прогресс". Это "ПИОНы", "АИСТы" первой серии, "АИСТ-2Д", "АИСТ-3". У вуза есть собственная университетская орбитальная группировка и наземный комплекс приема и обработки информации.

Что касается разработки наноспутников в формате CubeSat, то этой темой в университете занялись в 2014 году, и в апреле 2016 года аппарат SamSat-218Д был выведен на орбиту во время первого пуска с космодрома Восточный. Следующим шагом стало участие с наноспутником SamSat-QB50 в международном проекте QB50, в рамках которого под эгидой Европейского космического агентства одновременно запускались 50 малоразмерных спутников для изучения атмосферы Земли.

"Сейчас завершены работы по наноспутнику SamSat-ION. Он ориентирован на изучение ионосферы Земли, и мы надеемся, что он будет запущен в июне 2023 года в рамках программы "УниверCат", за что мы благодарны "Роскосмосу". А следующий наноспутник, изготовление которого мы предполагаем завершить в этом году, и уже послали в "Роскосмос" заявку на "УниверСат-2024", это "SamSat-Маяк". Он также ориентирован на изучение ионосферы Земли", — рассказал Игорь Белоконов.

Он высказал ряд предложений, которые были поддержаны участниками круглого стола. В частности, профессор Белоконов предложил совместными усилиями Минобрнауки, Российского научного фонда и Госкорпорации "Роскосмос" организовать конкурс на получение грантов на финансирование проектов микро- и наноспутников по тематикам госпрограммы "Научно-технологическое развитие Российской Федерации".

Для привлечения в космическую тематику перспективной молодежи в академических институтах и университетах Министерству науки и высшего образования РФ целесообразно разработать специальную программу "Малая космонавтика", в рамках которой вузы и научные организации РАН будут на постоянной основе проводить малобюджетные эксперименты в космосе на базе микро- и наноспутников.