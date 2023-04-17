В Самаре откроется юбилейная выставка Степана Карсляна

В пятницу, 21 апреля, в 18:00, в выставочном зале Союза Художников России откроется юбилейная выставка (18+) Степана Карсляна.

Степан Карслян родился в 1948 г. в с. Хульгумо, в Грузии. В 1970 г. он окончил декоративно-прикладное отделение Ереванского училища. В 1979 г. — Ереванский художественно-театральный институт, скульптурный факультет.

Он стремился найти свой путь, пытаясь придать пластике ее весомость, монолитность и цельность и всегда оставался преданным классике. Это роднит Степана с его учителем, профессором Ереванского художественного института Саркисом Мурадяном.

\Имя Степана Карсляна впервые широко прозвучало в 1979 году. В год окончания института его скульптура "Материнство" на Всесоюзной выставке дипломных работ студентов художественных вузов СССР, проходившей в Киеве, получила высшую оценку. В это же время художник переехал в Самару и на областной выставке скульптуры сразу же обратил на себя внимание, показав гипсовую фигуру "Молодость".

Выставка продлится до 12 мая.