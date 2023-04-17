В Самарской области возбудили уголовное дело в отношении бывшей руководительницы МКУ "Ресурсный центр". Ее подозревают в мошенничестве. Об этом сообщает региональное СУ СК.
В марте 2022 г. на основании распоряжения главы Безенчукского района прошла проверка финансово-хозяйственной деятельности МКУ "Ресурсный центр". По версии следствия, в результате выяснилось, что с января 2019 г. по декабрь 2020 г. подозреваемая неоднократно завышала себе зарплату и перечисляла деньги без подтверждающих документов и оснований на свою карту. Ущерб составил более 400 тыс. рублей.
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а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063