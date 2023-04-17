В Самарской области заподозрили в мошенничестве экс-руководителя ресурсного центра

В Самарской области возбудили уголовное дело в отношении бывшей руководительницы МКУ "Ресурсный центр". Ее подозревают в мошенничестве. Об этом сообщает региональное СУ СК.

В марте 2022 г. на основании распоряжения главы Безенчукского района прошла проверка финансово-хозяйственной деятельности МКУ "Ресурсный центр". По версии следствия, в результате выяснилось, что с января 2019 г. по декабрь 2020 г. подозреваемая неоднократно завышала себе зарплату и перечисляла деньги без подтверждающих документов и оснований на свою карту. Ущерб составил более 400 тыс. рублей.